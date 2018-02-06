На Сахалине огласят приговор экс-губернатору Хорошавину

Южно-Сахалинский городской суд 6 февраля начнет оглашение приговора бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину, который обвиняется в получении взяток и в легализации денежных средств.

В ходе прений сторон прокурор Денис Штундер просил приговорить подсудимого к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. По мнению гособвинения, вина бывшего чиновника в получении взяток доказана. Всего на скамье подсудимых по данному делу - четверо обвиняемых.

Александр Хорошавин, а также бывшие заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин и советник экс-губернатора Андрей Икрамов свою вину не признали. Они и их защитники просили суд их оправдать из-за недоказанности вины.

Адвокат еще одного подсудимого - бывшего министра сельского хозяйства области Николая Борисова - просил суд не назначать подзащитному наказание, связанное с лишением свободы, а также учесть бедственное положение семьи при вынесении решения о сумме штрафа. У экс-министра - жена-пенсионер и сын-инвалид. Он признал вину частично. Гособвинитель просил суд назначить Борисову наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с взысканием штрафа в двукратном размере от суммы взятки, Карепкину - 8 лет, Икрамову - 9,5 лет в колонии строгого режима.

Борисов находится под домашним арестом, остальные фигуранты - в СИЗО, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. Бывший губернатор Сахалинской области обвиняется в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб. Сам Хорошавин требует его оправдать.