Еще одна девочка пострадала от падения льда с крыши в Магадане

В Магадане, в результате падения льда с крыши детской поликлиники, пострадала девочка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, как показал осмотр, у ребенка отсутствуют признаки черепно-мозговой травмы, оснований для госпитализации нет. Девочка отпущена домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Между тем, следственные органы по данному факту проводят проверку. По предварительным данным, мама с 6-летним сыном и 4-летней дочерью посещали детскую поликлинику. Пока женщина одевала сына, дочь самостоятельно вышла на улицу и оказалась у стены учреждения, которая не была защищена козырьком над входом. В это время производилась очистка кровли ото льда и снега. Из-за несоблюдения техники безопасности лед упал на девочку.

Ранее 30 января от падения сосульки в Магадане пострадала полуторогодовалая девочка. Ребенок был госпитализирован с травмой головы. Инцидент произошел, когда девочка выходила из подъезда дома вместе с матерью.