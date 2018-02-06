Правительство Дагестана отправлено в отставку.

Указ об этом подписал врио главы республики Владимир Васильев. Он назначил нового врио премьер-министра вместо задержанного Абдусамада Гамидова. Правительству поручено продолжить исполнение своих обязанностей до формирования нового кабинета министров.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана назначен Анатолий Карибов. Ранее он занимал пост первого заместителя председателя правительства региона.

Напомним, чиновники правительства Дагестана попались на хищении средств соцпрограмм. Среди них - председатель правительства Дагестана.

В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.