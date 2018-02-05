Путин простил Киргизии долг

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-киргизского соглашения об урегулировании задолженности Кыргызстана по кредитам.

Как сообщает РБК, речь идёт о списании остатков задолженности Бишкека на общую сумму $240 млн.



"Было обращение киргизской стороны, чтобы списать; мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объёме $240 млн", — передаёт РБК слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2016 г. Россия списала $424,94 млн долгов. Среди крупнейших должников, в отношении которых были прощены обязательства, присутствует, в частности, Монголия.

А в конце сентября прошлого года Москва списала долг странам Африки на общую сумму более чем в $20 млрд (около 1,2 трлн руб.).