В Белоруссии покажут запрещенный в России фильм "Смерть Сталина"

В Белоруссии покажут запрещённый в России фильм "Смерть Сталина".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 января Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у кинокартины британского режиссёра Армандо Ианнучи по просьбе юристов. Премьера фильма в России была намечена на 25 января.

"Специалисты внутренней экспертной комиссии в ходе просмотра не выявили в фильме нарушений законодательства. Замечаний по прокату фильма не имеется", — сообщили "Интерфаксу" в белорусском Министерстве культуры.

Отмечается, что ранее, в конце января, прокат картины "Смерть Сталина" был приостановлен в Республике Беларусь в связи с проверкой Минкульта.