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05.02.2018 19:55 Мск (21:55 Екб)
политика | Украина | ДНР и ЛНР
ДНР: Украина готовит блицкриг в Донбассе
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ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Украина в промежутке между мартом и июнем планируют начать новый этап войны против республик Донбасса. Об этом, ссылаясь на сводные данные разведки, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент Накануне.RU.
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Планом предусматривается силами развернутых на линии боевого соприкосновения соединений и воинских частей, при поддержке артиллерии и авиации, нанести максимальное поражение армии ДНР и ЛНР, преодолеть полосу обеспечения и прорвать первый оборонительный рубеж. Массированным огнем артиллерии и огневых средств танковых и мотопехотных подразделений, десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений по позициям армии ДНР ВСУ будут пытаться создать условия для ввода основных сил своей наступательной группировки.

Командованием ВСУ планирует основными силами нанести поражение армиям республик и закрепиться по рубежу Сорокино, Довжанск, Мариновка, Новоазовск, а в дальнейшем выйти на границу с Российской Федерацией.

На направлении сосредоточения основных усилий противник двумя охватывающими ударами рассчитывает окружить Донецк. Другой удар предполагается нанести на юге ДНР, чтобы сковать силы на Мариупольском направлении и не дать осуществить их переброску на Донецкое направление.

Время наступления украинскими стратегами выбрано неслучайно и связано с тем, что основное внимание мировой общественности в этот период будет направлено на выборы президента России и проведение чемпионата мира по футболу в России, отметил Басурин. Он призвал украинское военно-политическое руководство отказаться от новых авантюр.

"Заверяю жителей Донбасса, что мы внимательно и тщательно анализируем всю получаемую нами разведывательную информацию и знаем каждый спланированный шаг противника, на который уже предусмотрены контрмеры. Отмечу, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата, и в случае вооруженной агрессии в отношении народных республик противнику будет нанесен непоправимый урон", - подчеркнул Басурин.

Как сообщало Накануне.RU, в Донбасс прибыли военные после учений НАТО и иностранные инструкторы.

ДНР, Донбасс, ВСУ(2018)|Фото: официальный сайт ДНР

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05.02.2018 19:55 Мск | Донецк | Евгений Чернышёв
21:55 Екб


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ДНР: Украина готовит блицкриг в Донбассе
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