ДНР: Украина готовит блицкриг в Донбассе

Украина в промежутке между мартом и июнем планируют начать новый этап войны против республик Донбасса. Об этом, ссылаясь на сводные данные разведки, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент Накануне.RU.

Планом предусматривается силами развернутых на линии боевого соприкосновения соединений и воинских частей, при поддержке артиллерии и авиации, нанести максимальное поражение армии ДНР и ЛНР, преодолеть полосу обеспечения и прорвать первый оборонительный рубеж. Массированным огнем артиллерии и огневых средств танковых и мотопехотных подразделений, десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений по позициям армии ДНР ВСУ будут пытаться создать условия для ввода основных сил своей наступательной группировки.

Командованием ВСУ планирует основными силами нанести поражение армиям республик и закрепиться по рубежу Сорокино, Довжанск, Мариновка, Новоазовск, а в дальнейшем выйти на границу с Российской Федерацией.

На направлении сосредоточения основных усилий противник двумя охватывающими ударами рассчитывает окружить Донецк. Другой удар предполагается нанести на юге ДНР, чтобы сковать силы на Мариупольском направлении и не дать осуществить их переброску на Донецкое направление.

Время наступления украинскими стратегами выбрано неслучайно и связано с тем, что основное внимание мировой общественности в этот период будет направлено на выборы президента России и проведение чемпионата мира по футболу в России, отметил Басурин. Он призвал украинское военно-политическое руководство отказаться от новых авантюр.

"Заверяю жителей Донбасса, что мы внимательно и тщательно анализируем всю получаемую нами разведывательную информацию и знаем каждый спланированный шаг противника, на который уже предусмотрены контрмеры. Отмечу, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата, и в случае вооруженной агрессии в отношении народных республик противнику будет нанесен непоправимый урон", - подчеркнул Басурин.

Как сообщало Накануне.RU, в Донбасс прибыли военные после учений НАТО и иностранные инструкторы.