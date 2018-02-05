СК проводит проверку после взрыва в жилом доме в Новой Москве

В Ленинском районе Москвы проводится проверка по факту травмирования трёх рабочих в результате хлопка газового баллона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Новой Москве произошел "хлопок неизвестного происхождения". По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Всего в результате аварии пострадали четыре человека, они доставлены с ожогами в Подольский ожоговый Центр. У двоих других пациентов состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

Согласно предварительным данным СК, трое рабочих осуществляли ремонтные работы в новой квартире, используя при этом газовый баллон, который взорвался в процессе.

В настоящее время областным ГСУ Следственного комитета проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. На месте инцидента работают следователи. По результатам будет принято процессуальное решение.

Все пострадавшие госпитализированы. Двоим из них поставлен диагноз — лёгкие ожоги, у двоих других — ожоги 90% тела.