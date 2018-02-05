Прокуратура Подмосковья проводит проверку после взрыва в жилом доме в Новой Москве

Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи со взрывом газа в многоквартирном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" Ленинского районе Московской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, при проведении ремонтных работ в одной из квартир многоэтажки взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали четыре человека. В настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Проверку проводит Видновская городская прокуратура Московской области.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в жилом доме в Новой Москве произошел "хлопок неизвестного происхождения". Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.