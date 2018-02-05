Глава РСПП раскритиковал идею Титова о возврате бизнесменов из Англии

Предложение вернуть в Россию бизнесменов, покинувших страну из-за судебных разбирательств, — это глупость, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уполномоченный по правам предпринимателей, кандидат в президенты РФ от "Партии Роста" Борис Титов заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться на родину. В списке более десяти фамилий, и, по словам Титова, обращения продолжают поступать. Также он отметил необходимость пересмотра дел и пообещал ходатайствовать перед Интерполом об исключении из списков тех бизнесменов, чья вина не доказана.

По мнению РСПП, эта идея — "глупость", поскольку её реализация невозможна.

"Я всегда говорил, что меня больше беспокоят не те, кто в Лондоне, а кто в СИЗО или в местах лишения свободы", — добавил Шохин.