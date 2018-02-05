Киев хочет посадить немецких депутатов, посетивших Крым

Киевская "прокуратура Крыма" завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым. За это "нарушение" им грозит до трех лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 3 по 9 февраля на российском полуострове с визитом находится делегация из десяти депутатов парламентов Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия, представляющие партию "Альтернатива для Германии". Цель поездки заключается в изучении реального положения дел в регионе и разработке рекомендаций для немецких компаний, которые планируют работать в Крыму.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил депутатам "плачевными правовыми последствиями". В Симферополе депутат земельного парламента Северный Рейн - Вестфалия Роге Бекамп сказал, что членов делегации не беспокоят угрозы из Киева, и они рассчитывают еще не раз посетить Крым в будущем.

"Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", - заявил глава немецкой национально-культурной автономии Республики Крым Юрий Гемпель.

Напомним, Накануне.RU писало, что иностранный бизнес постепенно признает Крым российским.