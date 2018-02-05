Новый председатель ФРС США принес присягу

Новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл приведен к присяге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

"Пауэлл в понедельник принес присягу в качестве председателя ФРС, сменив на этом посту Джанет Йеллен. Заместитель председателя ФРС Рэндал Куорлз приводил его к присяге", - отмечается в документе.

Пауэлл в опубликованном видеообращении заявил, что Конгресс США "поручил ФРС добиться стабильных цен и максимальной занятости". На этом посту он пообещал продолжать поддерживать "продолжающийся экономический рост, здоровый рынок труда и стабильность цен".