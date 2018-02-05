Центр выдачи гумпомощи в Дамаске был обстрелян боевиками

Миномётному обстрелу подвергся квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска (Сирия), где были размещены два пункта раздачи гуманитарной помощи от межрелигиозной делегации из России.

По информации "РИА Новости", две мины разорвались вблизи Антиохийской патриархии. Обстрел вёлся боевиками в тот момент, когда в школах закончились занятия.

В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, ещё как минимум трое получили ранения и были эвакуированы с места происшествия на гражданской машине.

По словам руководителя секретариата по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) иеромонаха Стефана (Игумнова), члены российской гуманитарной миссии не пострадали.

"Исторический центр Дамаска сегодня подвергся бомбардировке. Из числа членов делегации пострадавших нет, всё в порядке", — передаёт его слова ТАСС. Представитель РПЦ добавил, что работа миссии продолжается, жители Сирии получат в общей сложности 77 тонн гумпомощи.