Двое человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва газового баллона в ЖК в Новой Москве

Состояние двоих пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме ЖК "Бутово-Парк" оценивается как тяжелое, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Такие данные обнародованы по состоянию на 17.00 мск.

Всего в результате аварии пострадали четыре человека, они доставлены с ожогами в Подольский ожоговый Центр. У двоих других пациентов состояние оценивается как легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в жилом доме в Новой Москве произошел "хлопок неизвестного происхождения".