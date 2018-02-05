Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада

в этот день
06.02.18
06:16
В Екб.08:16
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление
Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост
Главное
"Мы воспитываем пятую часть населения!" Многодетные потребовали для себя особый статус

Тема дня
2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 358



Новости
05.02.2018 17:27 Мск (19:27 Екб)
общество | Центральный ФО
Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Москва, снегопад (2018) | Фото: ГБУ &quot;Автомобильные дороги&quot;

Власти Москвы сочли нецелесообразной идею отмены платы за парковку на время снегопада.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в российской столице и области, а также ряде центральных регионов РФ продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов.

Ранее стало известно, что всего со вчерашнего дня в Москве выпало 45 сантиметров снега, то есть больше месячной февральской нормы. Заместитель мэра в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков охарактеризовал этот снегопад как самый сильный за последние 100 лет.

По информации РБК, сегодня, 5 февраля, глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил мэру Москвы Сергею Собянину освободить водителей от платы за парковку на время ликвидации последствий погодной аномалии. Он объяснил это тем, что городские службы в настоящее время не успевают своевременно убирать снег, в результате чего из-за сугробов одни водители не могут припарковаться, а другие — выехать с тех мест, где припарковались до начала снегопада.

Однако власти Москвы сочли эту идею нецелесообразной.

"Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла", — пояснил РБК представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Москва, снегопад(2018)|Фото: mos.ru

Другие новости по темам: Москва, снегопад, парковки, бесплатные парковки, Ярослав Нилов, Госдума РФ
05.02.2018 17:27 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:27 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.02.2018 13:08 Мск
Прошедший в Москве снегопад стал самым сильным за последние 100 лет

Ранее 05.02.2018 10:19 Мск
"К нам циклон из Москвы не придёт": в Свердловской области ожидается потепление, без снегопадов

Ранее 05.02.2018 09:36 Мск
Снегопад. Массовая задержка рейсов из Екатеринбурга в Москву

Ранее 05.02.2018 02:15 Мск
"Аэрофлот" отменил десятки рейсов в аэропорту Шереметьево

Ранее 05.02.2018 00:21 Мск
Мэр Москвы объявил о свободном посещении школ из-за снегопада

Ранее 04.02.2018 15:54 Мск
Снегопады в Центральной России: без света остались 69 тысяч человек, есть погибшие и пострадавшие

Ранее 04.02.2018 11:40 Мск
В Подмосковье восстановлено движение электричек после падения деревьев

Ранее 04.02.2018 11:29 Мск
В Москве из-за упавшего дерева погиб человек, еще несколько человек получили травмы

Ранее 04.02.2018 10:37 Мск
Непогода: в центральных регионах России более 15 тысяч человек остались без электричества

Ранее 24.01.2018 13:28 Мск
Из-за сильного снегопада улицы Перми чистят круглосуточно








Добавить комментарий:

Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+