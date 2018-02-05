Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада

Власти Москвы сочли нецелесообразной идею отмены платы за парковку на время снегопада.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в российской столице и области, а также ряде центральных регионов РФ продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов.

Ранее стало известно, что всего со вчерашнего дня в Москве выпало 45 сантиметров снега, то есть больше месячной февральской нормы. Заместитель мэра в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков охарактеризовал этот снегопад как самый сильный за последние 100 лет.

По информации РБК, сегодня, 5 февраля, глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил мэру Москвы Сергею Собянину освободить водителей от платы за парковку на время ликвидации последствий погодной аномалии. Он объяснил это тем, что городские службы в настоящее время не успевают своевременно убирать снег, в результате чего из-за сугробов одни водители не могут припарковаться, а другие — выехать с тех мест, где припарковались до начала снегопада.

Однако власти Москвы сочли эту идею нецелесообразной.

"Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла", — пояснил РБК представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".