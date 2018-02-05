Домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора продлен до 7 мая

Домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, продлен до 7 мая. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, передает МИА "Россия сегодня".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому.

Домашний арест двум другим фигурантам дела - главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову и начальнику правового управления ведомства Борису Едидину - также продлен до 7 мая.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отправлен судом под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому проходят еще двое чиновников. Из фабулы обвинения, предъявленного всем фигурантам уголовного дела, следует, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. С ее использованием, полагают в УСКР, похитили более 20 млн рублей.

В октябре в СКР заявили, что в ходе обысков в Роскомнадзоребыли получены доказательства мошенничества сотрудников ведомства.