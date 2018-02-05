На юбилей Зауралья приехал полпред Игорь Холманских, а губернатор Тюменской области записал видеообращение

Зауралье досрочно отметило свой юбилей - 6 февраля Курганской области исполняется три четверти века. Как отметили собравшиеся на торжества по случаю дня рождения региона приглашенные гости, 75 лет - это немало. Об этом со сцены сказал и приехавший поздравить область полпред президента России в УрФО Игорь Холманских, передает корреспондент Накануне.RU.

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Решение отметить юбилей 5 февраля, а не шестого, родилось не случайно - 6 февраля все руководство Зауралья во главе с губернатором Алексеем Кокориным отправится в Москву слушать послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

День рождения отпраздновали в Курганской областной филармонии - первым из почетных гостей на сцену пригласили Игоря Холманских. Он вручил Алексею Кокорину поздравительное письмо президента России, предварительно прочитав всем присутствующим его текст.

Следующим поздравлять Зауралье вышел сам Алексей Кокорин. По его словам, Курганская область сегодня - это перспективный регион с развитой экономикой, сильным промышленным производством и крепким сельским хозяйством.

"Это результат самоотверженного труда нескольких поколений зауральцев. Слова признательности хочется сказать каждому, кто внес свой вклад в развитие нашего края. Но для того, чтобы просто перечислить фамилии и имена, необходимо несколько дней. Жизнь такова, что самые лучшие черты характера произрастают в почве, наполненной трудностями. Таких этапов за 75 лет развития области было достаточно. Мы знаем, что успех любого дела определяют люди, их отношение к жизни и стремление к цели. Курганская область всегда выполняла задачи, которая ставила страна", - сообщил Алексей Кокорин.

Главы регионов Урала также поздравили зауральцев с праздником, особо отличился губернатор Тюменской области Владимир Якушев - он записал видеообращение.

В конце после награждения самых выдающихся зауральцев перед гостями праздника выступил народный артист РФ Александр Буйнов.