Папа Римский и Эрдоган провели встречу в Ватикане, где обсудили статус Иерусалима

В Ватикане состоялась встреча папы Римского Франциска и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой стороны обсудили вопрос статуса Иерусалима, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на служба печати Святого престола.

По данным источников, беседа сторон продолжалась около 50 минут.

"Во время искренней беседы были затронуты двусторонние отношения между Святым престолом и Турцией. Стороны обсудили ситуацию в стране, состояние Католической общины, усилия по приему многочисленных беженцев и связанные с этим проблемы. Затем внимание обращено на ситуацию на Ближнем Востоке с особым акцентом на статус Иерусалима, была подчеркнута необходимость содействия миру и стабильности в регионе посредством диалога и переговоров с соблюдением прав человека и международного права", - говорится в сообщении.

Эрдоган в ходе визита в Ватикан также встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и госсекретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского дипломатического ведомства.

Эта инициатива вызвала реакцию в Палестине: лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей арабской интифады, а глава автономии призвал все государства мира отказаться от признания Израиля независимым государством и признать независимую Палестину в границах 1967 года.