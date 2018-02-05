Сотрудники ФСБ Зауралья и Тюмени в Новом Уренгое задержали опасного преступника

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий курганских пограничников и сотрудников РУФСБ России по Тюменской области 31 января в Новом Уренгое задержан рецидивист, находящийся в федеральном розыске.

В отношении злоумшленника в октябре 2017 года пограничным управлением возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

По материалам уголовного дела за плечами иностранца 5 эпизодов незаконного пересечения границы, 2 из которых в пункте пропуска "Воскресенское", расположенного на территории Половинского района Курганской области.

В 2014 году на территории России он неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения, в связи с чем принято решение о не разрешении въезда в страну. Находчивый иностранец на родине получил новый паспорт с измененными данными, используя который пересекал границу в период с 2015 по 2016 годы.

В ходе осуществления розыска пограничники получили информацию о возможном местонахождения преступника.

"Пограничным управлением возобновлено производство по уголовному делу. По результатам расследования уголовного дела преступник будет привлечен к уголовной ответственности за неоднократное совершение преступления", - добавили в ведомстве.