На Южном Урале будут судить владельца аэростата за несанкционированные полеты

В Миассе будут судить владельца аэростата за неправильную эксплуатацию воздушного судна.

Установлено, что в августе-сентябре прошлого года владелец аэростата АХ-8 "Шахматы" в лесу под Миассом без всяких разрешительных документов на полет воздушного судна оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Судно не имело сертификатов летной годности, на борту не было огнетушителя и аптечки, а также необходимого в таких случаях аэронавигационного оборудования - высотомера и вариометра.

"По настоящему уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, изобличающая обвиняемого в совершенном преступлении, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.