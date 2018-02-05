В жилом доме в Новой Москве произошел "хлопок неизвестного происхождения". Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, сегодня в 15 часов 40 минут поступил сигнал о хлопке неизвестного происхождения в Ленинском муниципальном районе в ЖК "Бутово Парк", дом 15.

"Дом трехподъездный, электрифицированный, не газифицированный. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в МЧС.

По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, в результате взрыва произошло частичное обрушение. О пострадавших во время инцидента пока не сообщается.