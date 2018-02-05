СМИ: Владелец уральских и сибирских шахт Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии

в этот день
05.02.18
18:00
В Екб.20:00
Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост
Снегопад в Москве стал сильнейшим за 100 лет. ФОТОподборка
В сети появилось ВИДЕО последнего боя пилота Су-25 в Сирии
Главное
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

Тема дня
2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 338

СМИ: Владелец уральских и сибирских шахт Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Роман Абрамович (2012) | Фото:eg.ru

Стало известно о попытках олигарха Романа Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии. В таком случае он мог бы платить там налоги "не с доходов, а с расходов".
Читайте также:

Основной владелец Evraz обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство в кантоне Вале еще в июле 2016 года, сообщают два швейцарских издания — Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung.

Согласно заявке, Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале.

Как заявил глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делаваллаз, "учитывая его финансовые ресурсы, он был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны. Мы дали положительный ответ".

По данным изданий, Абрамович, скорее всего, собирался получить вид на жительство, договорившись с властями об уплате т.н. паушального, или порасходного налога, когда физлицо платит не с доходов, а с расходов.

В ноябре 2017 года Абрамович направил в адрес главы Федеральной полиции Николетты делла Валле личное обращение. В письме на двух страницах он говорит о своем намерении возобновить ходатайство о получении вида на жительства в кантоне Вале. Как пишет РБК, ответ был направлен Абрамовичу в декабре 2017 года, но письмо подписано не делла Валле, а ее уполномоченным юристом.

Общий смысл ответа — Абрамовичу объяснили, что отозванный запрос не может быть "разморожен", кроме того, Федеральная полиция не решает эти вопросы. Юрист лишь предложил российскому бизнесмену подать новое ходатайство в миграционное управление кантона. По сведениям изданий, такого ходатайства Абрамович пока не подал, пишет КМ.ру.

Evraz — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Штаб-квартира — в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Крупнейшие месторождения находятся на Урале и в Сибири.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, некоторые крупные российские бизнесмены и миллиардеры массово решили стать гражданами Мальты.

Другие новости по темам: Роман абрамович, Evraz
05.02.2018 16:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

СМИ: Владелец уральских и сибирских шахт Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+