СМИ: Владелец уральских и сибирских шахт Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии

Стало известно о попытках олигарха Романа Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии. В таком случае он мог бы платить там налоги "не с доходов, а с расходов".

Основной владелец Evraz обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство в кантоне Вале еще в июле 2016 года, сообщают два швейцарских издания — Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung.

Согласно заявке, Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале.

Как заявил глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делаваллаз, "учитывая его финансовые ресурсы, он был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны. Мы дали положительный ответ".

По данным изданий, Абрамович, скорее всего, собирался получить вид на жительство, договорившись с властями об уплате т.н. паушального, или порасходного налога, когда физлицо платит не с доходов, а с расходов.

В ноябре 2017 года Абрамович направил в адрес главы Федеральной полиции Николетты делла Валле личное обращение. В письме на двух страницах он говорит о своем намерении возобновить ходатайство о получении вида на жительства в кантоне Вале. Как пишет РБК, ответ был направлен Абрамовичу в декабре 2017 года, но письмо подписано не делла Валле, а ее уполномоченным юристом.

Общий смысл ответа — Абрамовичу объяснили, что отозванный запрос не может быть "разморожен", кроме того, Федеральная полиция не решает эти вопросы. Юрист лишь предложил российскому бизнесмену подать новое ходатайство в миграционное управление кантона. По сведениям изданий, такого ходатайства Абрамович пока не подал, пишет КМ.ру.

Evraz — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Штаб-квартира — в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Крупнейшие месторождения находятся на Урале и в Сибири.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, некоторые крупные российские бизнесмены и миллиардеры массово решили стать гражданами Мальты.