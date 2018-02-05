Мосгорсуд отменил арест врача Мисюриной - ее отпустили

Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной. Врача освободили из-под стражи в зале суда. Она будет находиться под подпиской о невыезде до рассмотрения жалоб на приговор в ее отношении. В настоящее время дата рассмотрения жалоб Мосгорсудом не назначена.

"Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить", - огласил решение судья Олег Гривко.

В конце января прокуратура попросила отменить состоявшееся судебное решение в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору, передает РТ.

22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу.

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался. Следственный комитет, напомним, выступил с заявлением относительно ходатайства прокуратуры о пересмотре приговора - следователи напомнили, что надзорное ведомство поддерживало обвинение и материалы дела о передаче в суд подписаны прокурором. Ходатайство прокуратура подала после того, как дело приобрело серьезный резонанс.