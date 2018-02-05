ГУФСИН не нашел у экс-сенатора Цыбко заболеваний, не позволяющих содержать его под стражей

В суде по делу экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного за получение взяток, огласили медицинское освидетельствование ГУФСИН, согласно которому осужденный не страдает заболеваниями, не позволяющими содержать его под стражей. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Медицинское освидетельствование было проведено во время перерыва в судебном разбирательстве

"Данное заключение направлено судом в СИЗО. Кроме того, осужденный и его защитники заявляли ходатайства об отводе гос.обвинителя, допросе специалиста, ранее выдавшего мед. заключение, о проведении суд.мед.экспертизы, в удовлетворении которых судом было отказано. Заявленные ходатайства об исключении ряда доказательств суд рассмотрит во время принятия окончательного решения по делу", - рассказала Евгения Нациевская.

Ранее областной суд приобщил к материалам дела заключение специалиста — врача-нейрохирурга, согласно которому у бывшего сенатора Константина Цыбко имеется объемное внемозговое образование.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.