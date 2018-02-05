Следователи Кемеровской области проводят проверку по факту гибели фрирайдера в результате схода лавины

В Кемеровской области проводится проверка по факту гибели 40-летнего фрирайдера, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Тело жителя Новосибирска без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено 3 февраля в Междуреченске у подножья горы Израсский Голец у станции "Сливень".

По предварительной информации, пять новосибирцев, увлекаясь фрирайдом (спуском на лыжах и сноубордах по необорудованным склонам), договорились о катаниях в Междуреченске.

Около 13 часов 3 февраля они начали спуск по очереди, у каждого была рация. "40-летний мужчина спускался первый, проехав около 10 метров по горе, упал, и тут же сошла лавина – поток снега скрыл его. Находившиеся с ним знакомые нашли пострадавшего с помощью приборов и щупов. Признаков жизни мужчина не подавал", - говорится в сообщении.

Группа не проходила регистрацию в МЧС, о несчастном случае фрирайдеры сообщили через машиниста электропоезда. "В результате поисковых мероприятий остальные участники группы и погибший были эвакуированы и доставлены в город", - отметили в ведомстве.

Устанавливается причина смерти мужчины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.