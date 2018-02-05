В Нижнем Тагиле прокуратура отстаивает жилищные права сироты и ее несовершеннолетнего ребенка

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по заявлению девушки о нарушении ее жилищных прав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась без родителей, она получила образование в Нижнем Тагиле, и её не обеспечили квартирой. Причиной отказа стал тот факт, что она воспитывалась в детском доме, расположенном в другом муниципальном образовании.

В 2001 году девушка обратилась за помощью в администрацию города и заявительнице предоставили квартиру по срочному договору аренды. Когда срок договора истек, ей не хотели предоставлять другое жилье и предъявили исковое заявление.

В связи с незаконными действиями администрации Нижнего Тагила, прокуратура предъявила встречное исковое заявление в интересах девушки – сироты и ее несовершеннолетнего ребенка.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

В настоящее время решение суда ещё не вступило в силу.