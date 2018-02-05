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В Югре на фестивале "Дух огня" пройдет более 700 кинопоказов
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Дух огня, оргкомитет (2017) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оргкомитета по подготовке к международному фестивалю "Дух огня", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие президент фестиваля Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева, а также руководители профильных департаментов и учреждений автономного округа. По словам Сергея Соловьева, программа фестиваля и состав жюри уже сформированы.

"В состав жюри вошли достаточно интересные и новые люди. Все как обещали, так и должны приехать. Это очень важно", - отметил он.

Говоря о конкурсных программах фестиваля, Мария Зверева обратила внимание на то, что в этом списке появляются представители нового поколения, например картина уроженца Ханты-Мансийска режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

В отношении специальных проектов и культурной программы фестиваля губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что каждый год "Дух огня" обогащается новыми специальными мероприятиями, которые опираются на фундамент проектов, ставших уже традиционными.

"В этом году в различных форматах, начиная от мастер-классов и заканчивая командными развлекательными играми, произойдет знакомство зрителей и гостей фестиваля со всем многообразием кинематографа, видов искусств, неразрывно с ним связанных. Оригинальные, нестандартные формы подачи программы фестиваля позволят привлечь к этому событию новую аудиторию, в том числе, молодое поколение", - высказала мнение глава региона.

Яркий пример - кино-квест "Жизнь как чудо" и командно-развлекательная игра "Кинобойня", которые пройдут в рамках молодежной гостиной. По своему формату - это квартирники с молодыми талантливыми югорскими ребятами. По мнению губернатора, такая форма близка молодежи, и позволит расширить границы восприятия киноискусства.

Схожие цели у проекта "Дух огня. Академия". Это новинка 16-го фестиваля. Проект реализован совместно с "Академией "Арзамас", которая занимается просвещением, историей культуры. Ее организаторы записывают лекции, рассылают их онлайн, предоставляют различные площадки для лучших представителей гуманитарной науки, то есть дают бесплатное, доступное образование для всей России.

Впервые в рамках фестиваля состоится и "День молодежи", переходящий в акцию "Фестивальная ночь".

Напомним, XVI международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" будет проходить с 1 по 7 марта 2018 года. Тема этого года - "Фильмы о любви". В третий раз "Дух огня" станет площадкой для кинематографистов из стран БРИКС. В этом году решено уделить особое внимание ярким и узнаваемым фильмам индийской киноиндустрии.

Всего в кинопоказе фильмов XVI "Духа огня" будет задействовано порядка 100 кинозалов по всей Югре, плюс площадки в Ханты-Мансийске: концертно-театральный центр "Югра-Классик", "Югорский кинопрокат", "Лангал", Центр искусств для одаренных детей Севера.

"Все кинозалы работают в штатном режиме и готовы принять муниципальные программы. Всего с 1 по 7 марта планируется провести 256 киносеансов в Ханты-Мансийске и 450 киносеансов в муниципальных образованиях", - сообщил директор Югорского кинопроката Дмитрий Пуртов.

Продажа билетов на церемонии открытия и закрытия фестиваля началась еще в конце прошлого года. С 15 февраля планируется открыть продажи билетов на сеансы, которые будут проходить киноцентре, а с 21 февраля на сеансы в Центре искусств. Отмечается, что впервые зрители смогут воспользоваться онлайн-покупкой билетов. Минимальная цена билета составит 25 рублей, максимальная - 270. Цена абонемента – 300 рублей.

Другие новости по темам: дух огня, кинофестиваль, фильмы, наталья комарова
05.02.2018 16:29 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
18:29 Екб


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В Югре на фестивале "Дух огня" пройдет более 700 кинопоказов
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