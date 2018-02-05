Суд отложил оглашение приговора по делу о гибели югорских спортсменов

В Ханты-Мансийском районном суде началось оглашение приговора по делу о резонансной аварии, в которой погибли 10 спортсменов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Оглашение перенесли на завтра. Наверное, из-за тяжести: весь день стояли на ногах. Судья просто зачитывала материалы дела. С 10.00 и до обеда, потом перерыв был полуторачасовой почему-то, и до половины пятого она зачитывала материалы дела. Приговор будет завтра. Начало – в 9.30", - рассказал Накануне.RU отец одного из погибших спортсменов Сергей Калашник.

Напомним, на скамье подсудимых – экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллини представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, находившийся за рулем грузовика "Volvo" Раиль Саитханов. Им вменяют смерть 10 спортсменов и двух взрослых из Нефтеюганска.