На Южном Урале суд подтвердил сговор компаний на аукционе управления делами губернатора

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил сговор трех компаний на аукционе управления делами губернатора и правительства области по оказанию услуг по проведению технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей Toyota и Lexus с начальной ценой 5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Речь идет о компаниях "Эра", "Магма" и "Тотачи-Сервис", которые действовали по определенной схеме, чтобы вывести из торгов официального дилера автомобилей и компанию, специализирующегося на их ремонте, и заключить контракт по наиболее выгодной цене.

Так, две компании, вслед за ценовым предложением "Тотачи-сервис", снизили цену на 58,5 %. При этом вторые части их заявок не соответствовали требованиям документации об аукционе.

В результате добросовестные участники от участия в аукционе отказались.

УФАС признало компании нарушившими требования Закона о защите конкуренции, теперь они будут привлечены к административной ответственности.