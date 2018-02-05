10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге

в этот день
05.02.18
17:54
В Екб.19:54
Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост
Снегопад в Москве стал сильнейшим за 100 лет. ФОТОподборка
В сети появилось ВИДЕО последнего боя пилота Су-25 в Сирии
Главное
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

Тема дня
2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 338

10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

шанхай экспо парк модель (2012) | Фото: Накануне.RU

Представители 10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в мэрии уральской столицы.

На конкурс принимались заявки в двух номинациях – архитектурно-градостроительной и социально-философской. Участниками конкурса в архитектурно-градостроительной номинации стали известные представители архитектурного сообщества из России, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши.

"В частности, о своем участии заявили архитекторы, которые принимали участие в проектировании зон ЭКСПО-парка в Астане, один из проектировщиков второй по высоте башни Европы – "Ахмат-Тауэр" в Грозном и Фонд архитектуры и дизайна, чей консорциум насчитывает более 40 российских компаний", – рассказала генеральный директор АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак.

До 1 марта заявившиеся участники должны представить проекты. До 21 марта проекты будут изучать. Победителей конкурса концепций объявят 22 марта 2018 года. Призовой фонд – 5 млн руб.

ЭКСПО-парк, Екатеринбург(2013)|Фото: Накануне.RU

шанхай экспо парк модель(2012)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: экспо-парк, ЭКСПО-2025, Светлана Сагайдак
05.02.2018 15:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 07:58 Мск
"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - Дворкович

Ранее 22.01.2018 09:26 Мск
"Если будет нужно, добавим еще 100-200 га", - площадь ЭКСПО-парка в Екатеринбурге может быть увеличена

Ранее 22.01.2018 07:49 Мск
У Екатеринбурга больше шансов: Франция вышла из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 21.01.2018 14:43 Мск
Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 16.01.2018 10:34 Мск
"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 22.12.2017 08:33 Мск
В Екатеринбурге открылось представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 21.12.2017 11:44 Мск
"Я уже зачехлился!" - Куйвашев разыграет десять фирменных чехлов для iPhone с символикой ЭКСПО-2025 и своим автографом

Ранее 18.12.2017 16:21 Мск
Губернатор Куйвашев и рэпер Мот откроют в Екатеринбурге представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 18.12.2017 10:41 Мск
"В моих встречах с министрами любой страны этот сюжет является обязательной темой", - Лавров о продвижении заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 05.12.2017 09:45 Мск
Куйвашев заявил, что "Город будущего", который планируют построить к ЭКСПО-2025, появится в любом случае

Ранее 02.12.2017 11:35 Мск
Россияне запустили в соцсети флешмоб #ЯЗаЭКСПО

Ранее 30.11.2017 07:58 Мск
Pikachu и Hello Kitty, - Япония определилась с талисманами заявки на Экспо-2025 в Осаке

Ранее 27.11.2017 14:04 Мск
Футболисты "Урала" поддержали Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 15:44 Мск
В Париже открылось представительство по продвижению Екатеринбурга в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 07:44 Мск
В Париже открывается офис по продвижению Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 15.11.2017 15:43 Мск
В Париже представили видеоролик, раскрывающий тему заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 10:49 Мск
Мантуров, Куйвашев и Якоб едут в Париж: презентовать российскую заявку на ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 09:04 Мск
Общественники Киргизии поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 10.11.2017 16:08 Мск
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представит российская балерина Илзе Лиепа

Ранее 10.11.2017 07:51 Мск
В случае, если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро

Ранее 09.11.2017 16:00 Мск
Как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут Екатеринбург и сколько будет стоить билет на выставку

Ранее 08.11.2017 11:22 Мск
Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай

Ранее 18.10.2017 10:31 Мск
"Это реально!" - Екатеринбург ждет вторая ветка метро. В случае, если ЭКСПО-2025 пройдет в столице Среднего Урала

Ранее 22.09.2017 09:28 Мск
Куйвашев в Париже встретился с торгпредом РФ и советником по экономике и межрегиональным связям посольства России

Ранее 21.09.2017 15:30 Мск
Евгений Куйвашев в Париже передал в Международное бюро выставок заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 21.09.2017 08:23 Мск
Куйвашев улетел в Париж продвигать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 08.09.2017 13:04 Мск
Главой комитета ЭКСПО-2025, который займется продвижением Екатеринбурга, станет экс-зампред правления Сбербанка

Ранее 07.09.2017 07:41 Мск
Отвечать за продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 будет Аркадий Дворкович

Ранее 23.08.2017 09:19 Мск
Якоб в Астане представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 21.08.2017 16:02 Мск
Презентовать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будет Якоб: он уже улетел в Астану

Ранее 15.08.2017 08:06 Мск
Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 17.07.2017 08:45 Мск
Путин по предложению Куйвашева подключил МИД к заявочной кампании Екатеринбурга на "Экспо-2025"








Добавить комментарий:

10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+