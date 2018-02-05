Представители 10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в мэрии уральской столицы.

На конкурс принимались заявки в двух номинациях – архитектурно-градостроительной и социально-философской. Участниками конкурса в архитектурно-градостроительной номинации стали известные представители архитектурного сообщества из России, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши.

"В частности, о своем участии заявили архитекторы, которые принимали участие в проектировании зон ЭКСПО-парка в Астане, один из проектировщиков второй по высоте башни Европы – "Ахмат-Тауэр" в Грозном и Фонд архитектуры и дизайна, чей консорциум насчитывает более 40 российских компаний", – рассказала генеральный директор АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак.

До 1 марта заявившиеся участники должны представить проекты. До 21 марта проекты будут изучать. Победителей конкурса концепций объявят 22 марта 2018 года. Призовой фонд – 5 млн руб.