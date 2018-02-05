"Генералы тупы, повсюду кумовство и показуха". Израильский волонтер описал украинскую армию

Украинские генералы профессионально непригодны, а зачастую крайне тупы. Отношение к солдатам унизительное, часто издевательское. В армии повсеместное кумовство и коррупция. Об этом в Facebook написал майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала войны в Донбассе помогает ВСУ.

Свой пост он озаглавил так: "Какую армию строят на Украине (мои впечатления)".

"Генералы, с которыми имел "честь" общаться, абсолютно профессионально непригодны, зачастую крайне тупы. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам. Нерациональное распределение бюджета. Повсеместное кумовство. Задницы вылизываются повсеместно. Показуха превыше всего! Коррупция и распилы. Синдром - "мы все сами знаем лучше вас". Синдром - "сильнейшая армия в Европе", - написал Верцнер.

Пост Верцнера вызвал бурную реакцию, а сам он заявил, что советник президента и главный волонтер Юрий Бирюков объявил ему "священную войну".

"Верцнер цинично втерся к нам в доверие, все выведал, все секреты и подло нанес удар по самой больной теме - по нашим полководцам!" - написал журналист Юрий Бутусов.

"К нашему стыду, почти все наши генералы не могут быть никем, кроме наших генералов. Ведь чтобы быть агрономом, фотографом, строителем, надо уметь делать хоть что-то еще, а не только лизать начальственные сапоги", - отмечает волонтер Юрий Касьянов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований превысили 10 тыс. военнослужащих с 2014 года.