В Прикамье создадут рабочую группу по развитию профессионального спорта

Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании совета по развитию физкультуры и спорта поручил создать еще одну рабочую группу, которая будет заниматься развитием профессионального спорта в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Как вы помните, на первой нашей встрече в том году мы выделили четыре приоритета в работе совета: развитие массового спорта и вовлечение населения в здоровый образ жизни, развитие спортивной инфраструктуры, развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и спорт высших достижений. Исходя из этих задач – создали рабочие группы и утвердили их состав. Однако за время работы совета мы поняли, что по блоку спорта высших достижений вопросов очень много, поэтому предлагаю разделить эту группу на две. Мы выделяем специально отдельным блоком решение вопросов, возникающих у наших профессиональных спортивных команд, от них поступали вопросы, к решению которых надо подойти системно", - заявил глава региона.

Члены совета поддержали предложение губернатора.

Напомним, совет по развитию физкультуры и спорта создан по инициативе Максима Решетникова. Необходимость в развитии спорта в регионе, по мнению губернатора, обусловлена ростом общественного запроса на спорт, здоровый образ жизни.

Первое заседание состоялось 4 декабря 2017 г. В совет вошли около 50 человек: председатели спортивных федераций Пермского края, директора региональных спортивных школ, представители законодательной и исполнительной власти региона и города, ректоры вузов Прикамья.