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Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

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Новости
05.02.2018 15:29 Мск (17:29 Екб)
армия и ВПК | В России
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление
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российская армия генералы Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

СМИ сообщили о том, что в Министерстве обороны России обсуждается идея создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу.
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"На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов Минобороны", - сообщил РИА Новости информированный источник, близкий к военному ведомству.

По его словам, инициатива укрупнения главного управления по работе с личным составом и расширения функций этой воспитательной структуры принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года (ранее он возглавлял ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии Минобороны России).

"Сейчас должность начальника ГУРЛС ВС РФ - это штатно-должностная категория "генерал-лейтенант". После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника". К примеру, главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота - так называемый ГлавПУР - в свое время возглавлял генерал армии Алексей Алексеевич Епишев", - уточнил собеседник агентства.

В самом Минобороны России информацию о создании ГВПУ никак не прокомментировали.

фото "Комбат", политрук Еременко, Великая Отечественная война(2015)|Фото:

На известной фотографии "Комбат" изображен политрук Алексей Еременко

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Минобороны заявили, что бюджет ведомства на 2018 год спланирован с учетом завершения сирийской операции.

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05.02.2018 15:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:29 Екб


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Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление
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