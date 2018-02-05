Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

СМИ сообщили о том, что в Министерстве обороны России обсуждается идея создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу.

"На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов Минобороны", - сообщил РИА Новости информированный источник, близкий к военному ведомству.

По его словам, инициатива укрупнения главного управления по работе с личным составом и расширения функций этой воспитательной структуры принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года (ранее он возглавлял ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии Минобороны России).

"Сейчас должность начальника ГУРЛС ВС РФ - это штатно-должностная категория "генерал-лейтенант". После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника". К примеру, главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота - так называемый ГлавПУР - в свое время возглавлял генерал армии Алексей Алексеевич Епишев", - уточнил собеседник агентства.

В самом Минобороны России информацию о создании ГВПУ никак не прокомментировали.

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