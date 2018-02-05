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Влияние ряда губернаторов "подросло" на фоне поездок Путина в регионы
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портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Поездки президента РФ Владимира Путина в регионы, коррупционные скандалы на местах, публичные заявления, а также инфраструктурные инициативы отразились на рейтинге глав субъектов РФ в начале 2018 года. Такие данные содержатся в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций, имеющемся в распоряжении Накануне.RU.
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По итогам января текущего года лидеры в ежемесячном рейтинге АПЭК не изменились. Первое место сохраняется за мэром Москвы Сергеем Собяниным, глава Чечни Рамзан Кадыров уже традиционно занимает второе место, тройку губернаторов с очень сильным влиянием замыкает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В первой десятке в январе 2018 года произошли некоторые изменения по сравнению с предыдущим месяцем. В частности усилил свое влияние глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, переместившись с 9-го на 6-е место. Авторы доклада связывают это с анонсированием инфраструктурных проектов в региона. Так, заметно позиции Кобылина укрепились на фоне подведения итогов конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации аэропорта в Новом Уренгое (победителем стала ГК "Ренова"), отмечается в исследовании.

В то же время вновь ослабил свое влияние, опустившись с 6-го на 8-е место, глава Татарстана Рустам Минниханов. Это политологи связывают с прозвучавшей с его стороны критики федеральной налоговой политики в отношении регионов-"доноров", прозвучавшей на "Гайдаровском форуме". Эти претензии, как отмечается, вновь осложнили его отношения с Центром.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в январе в ТОП-10 губернаторов с очень сильным влиянием ввиду того, что регион включен в программу предвыборных поездок Владимира Путина. На этом фоне укрепляются позиции и губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 48-го на 36-е место), которые на минувшей неделе встречал на своей территории действующего главу государства. Кроме того, сообщения о том, что Путин может в феврале посетить Хабаровский край позитивно сказались и на позициях губернатора региона Вячеслава Шпорта, который поднялся с 63-го на 55-е место.

В целом предвыборные поездки Владимира Путина остаются одним из важнейших факторов, влияющих на позиции губернаторов. "Сохраняется особое внимание президента к индустриальным регионам и сфере ВПК – наиболее заметными событиями в ходе визитов президента в Тверскую область, Башкирию и Татарстан стало посещение именно промышленных предприятий. Знаковым было и посещение президентом Форума малых городов и исторических поселений, проходившего в подмосковной Коломне. Можно предположить, что таким образом были обозначены направления региональной политики Кремля на ближайшую перспективу – инвестиции в промышленные кластеры с сохранением внимания к малым историческим городам, включая развитие местного самоуправления (что, вероятно, может предполагать дополнительную поддержку окружающим Московский регион территориям ЦФО)", - говорится в докладе.

По мнению авторов исследования, усиливать влияние губернаторов могут и масштабные региональные программы. В январском рейтинге АПЭК улучшились позиции врио главы Новосибирской области Андрея Травникова (с 55-го на 50-е место) после заседания рабочей группы под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича по программе реиндустриализации экономики региона, в которую вошли 8 инициатив. Программа "Комплексное развитие моногородов Иркутской области на 2018-2025 годы" позволила подняться на 8 позиций и закрепить за собой 60-е место главе Иркутской области Сергею Левченко.

Усиливается и влияние главы Саратовской области Валерия Радаева (с 27-го на 23-е место) – очевидно, после заявлении ВЭБа о финансировании строительства нового международного аэропорта "Центральный" в районе села Сабуровка.

Кадровые решения ряда губернаторов сработали на укрепление их позиций. Благодаря утверждению новой структуры областного правительства в группу глав субъектов с очень сильным влиянием перешел врио главы Нижегородской области Глеб Никитин, поднявшись с 22-го на 15-е место. Аналогично проведенные перестановки в правительстве Челябинской области положительно сказались на рейтинге главы региона Бориса Дубровского, который улучшил результат (с 23-го он поднялся на 21-е место). "Усиливает влияние и глава Севастополя Дмитрий Овсянников (с 50-го на 45-е место), который объявил о перестановках в городских структурах, а также объявил выговоры ряду чиновников", - говорится в докладе.

Глава Пермского края Максим Решетников незначительно ослабил позиции, но по-прежнему остается губернатором с очень сильным влиянием, переместившись с 15-го на 16-е место. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вновь замыкает ТОП-20 самых влиятельных губернаторов.

Напротив, внутренние проблемы системного устройства негативно повлияли на рейтинг, к примеру, главы Удмуртии Александра Бречалова - его влияние в январе 2018 г. несколько ослабло, и он опустился с 17-го 19-е место. Политологи объясняют этот факт выявленными в ходе проверки ФАС нарушениями в работе Фонда капитального ремонта республики. "Кроме того, анонсирование намерения властей республики привлечь 13 млрд. рублей кредитов для погашения займов свидетельствует о проблемах в обслуживании долговых обязательств региона", - отмечают в АПЭК.

Ослабевают позиции главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 18-го на 22-Нисходящий тренд сохраняется и для врио главы Орловской области Андрея Клычкова, который опустился с 59-го на 66-е место. Так, в регионе начата проверка информации о большой группе федеральных и региональных льготников, которые не могут получить обезболивающие средства из-за того, что областные чиновники вовремя не заключили договоры на поставку препаратов.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин остался на прежней позиции и занимает в январе 67-е место в рейтинге. В "тройку" аутсайдеров вошел глава Костромской области Сергей Ситников, который переместился с 72-го на 83-е место. В АПЭК это связывают с переводом на кассовое обслуживание в Федеральном казначействе, что резко ограничивает полномочия властей по распоряжению бюджетными средствами.

В докладе АПЭК подчеркивается, что в январе на "Гайдаровском форуме" была вновь высечена проблема перераспределения полномочий между Центром и регионами. В этой связи, по мнению политологов, роль Счетной палаты РФ усиливается, и после завершения президентской кампании можно ожидать новую волну антикоррупционных процессов над муниципальными и региональными чиновниками.

Отмечается, что внутриэлитную ситуацию в регионах в январе в заметной мере определяли перспективы региональных выборов в сентябре.

"В тех субъектах РФ, где губернаторские выборы прошли в сентябре 2017 года, многое зависит от того, насколько быстро местным игрокам удастся войти в следующие крупные избирательные кампании регионального уровня", - говорится в докладе АПЭК. В целом в предвыборный период сохраняется достаточно осторожный подход региональных элит к публичным конфликтам.

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05.02.2018 15:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:10 Екб


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Влияние ряда губернаторов "подросло" на фоне поездок Путина в регионы
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