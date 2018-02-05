Рейтинг влиятельных политиков Челябинской области в январе возглавил Борис Дубровский

Губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и начальник УФСБ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин возглавили рейтинг наиболее влиятельных политиков Челябинской области в январе 2018 года. Рейтинг подготовили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передает корреспондент Накануне.RU.

"Январь 2018 стал месяцем фактического старта кампании по выборам президента Российской Федерации. Для начала общенациональной избирательной кампании в любом российском регионе, где власть контролирует ситуацию, характерно усиление консолидации элит. Именно ее мы и наблюдаем по результатам январского рейтинга" отмечает представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров.

В первую десятку вошли глава Челябинска Евгений Тефтелев, председатель ЗСО Владимир Мякуш, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын и первый вице-губернатор Евгений Редин.

Также в десятку самых влиятельных политиков региона вошли представители силовых структур: начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев (седьмое место), руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев (десяток место). Совладелец ЧЭМК и холдинга "Ариант" Александр Аристов опустился на один пункт и занял девятое место