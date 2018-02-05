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2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
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от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Шок! На Южном Урале мать выбросила тело новорожденного сына на улицу, потому что он родился мертвым
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ребенок, малыш, новорожденный (2016) | Фото: gorodberdsk.ru

В Троицке следователи разбираются в обстоятельствах жуткой трагедии, которая произошла 3 февраля.
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Местная жительница после домашних родов вынесла тело своего новорожденного сына на улицу - его обнаружили во дворе одного из частных домов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Известно, что мать не состояла на учете у врачей по беременности.

"Я вынесла тело ребенка на улицу, так как он родился мертвым", - объяснила женщина следователям.

Сейчас правоохранительные органы выясняют насколько были правдивы слова несостоявшейся родительницы - тело младенца отправлено на вскрытие для установления истинных причин смерти.

Другие новости по темам: ребенок, мать, улица, двор, Троицк, роды, смерть, гибель, СК
05.02.2018 15:13 Мск | Троицк | Михаил Белокрылов
17:13 Екб


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