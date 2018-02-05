Шок! На Южном Урале мать выбросила тело новорожденного сына на улицу, потому что он родился мертвым

В Троицке следователи разбираются в обстоятельствах жуткой трагедии, которая произошла 3 февраля.

Местная жительница после домашних родов вынесла тело своего новорожденного сына на улицу - его обнаружили во дворе одного из частных домов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Известно, что мать не состояла на учете у врачей по беременности.

"Я вынесла тело ребенка на улицу, так как он родился мертвым", - объяснила женщина следователям.

Сейчас правоохранительные органы выясняют насколько были правдивы слова несостоявшейся родительницы - тело младенца отправлено на вскрытие для установления истинных причин смерти.