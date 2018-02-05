Тюменский ребенок попал в больницу после того, как проглотил игрушку

Двухлетний тюменец попал в больницу после того, как во время игры проглотил игрушку. Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь ее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной больницы №2.

Игрушка была покрыта фибрином, который усиливал скольжение и без того гладкого "сердца". Его никак не удавалось захватить специальными гибкими щипцами и петлями. После нескольких попыток инородный предмет всё же удалось извлечь, и вскоре тюменец отправился домой.

"При застревании инородного тела в пищеводе в месте его прикрепления может начаться воспаление. Возникнет риск разрушения стенки пищевода и проникновения инородного тела в трахею или бронхи, что очень опасно. Не округлый предмет своими острыми краями может повредить внутренние органы и стать причиной внутреннего кровотечения или перитонита, что также угрожает жизни больного", – сказал заведующий эндоскопическим отделением Областной клинической больницы №2 Дмитрий Иванов.