"Денег нет, а вы держитесь". Названы причины коммунальных аварий в Екатеринбурге

Участившиеся коммунальные аварии в Екатеринбурге экс-директор МУП "Водоканал", а ныне – глава министерства экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик связывает с изношенностью сетей и низкими температурами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ноябрь и декабрь пережили неплохо, а когда начались морозы – появились проблемы", – объяснил Ковальчик.

Причины аварий, с начала года преследующих областную столицу, экс-директор объяснил тем, что ежегодно требуется обновлять 100 км сетей для их более-менее нормального функционирования, но в условиях ограниченного финансирования удается привести в порядок лишь 30 км.

Главную причину недофинансирования МУП чиновник видит в сворачивании инвестиционных программ: при инвестзаявке на 2 млрд "Водоканал" получал вдвое меньше.

При этом, по словам Ковальчика, когда он возглавлял предприятие, приходилось решать иные приоритетные задачи, связанные, в частности, с утилизацией жидких бытовых отходов: если бы город не сделал этого, то утонул в собственных нечистотах.

"Мы бы захлебнулись в собственных нечистотах, если бы не сделали Северную аэрационную станцию", – сказал Ковальчик, подчеркнув, что аварии на сетях в данном случае уходят на второй план.