Курганский аэропорт впервые за десятилетия принял первый коммерческий грузовой рейс

В курганском аэропорту впервые за несколько десятков лет приземлился коммерческий грузовой рейс - это произошло благодаря созданию в Зауралье транспортно-логистического центра, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

Когда завершится погрузка, самолет компании "Авиастар-Ту" полетит на Камчатку. Известно, что на борт загрузили долото для буровых установок производства курганского завода "Варел НТС".

Как ранее сообщало Накануне.RU, аэропорт Кургана станет международным, что позволит ему быть базой большого транспортного узла - для этого будет полностью реконструирована взлетно-посадочная полоса, а также построены новые терминалы и склады.

Также ожидается, что из Кургана можно будет улететь в Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай и Турцию чартерными рейсами.