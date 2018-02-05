Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесен на новое место

Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге пройдет у КРК "Уралец". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

"Организатору митинга против сноса телебашни депутату Эдуарду Мансурову пришел из Министерства общественной безопасности отказ в согласовании митинга на площадке рядом с Цирком (мол, там будет в это же время другое мероприятие). Министерство предложило провести его в тот же день и время, но на другом месте - между КРК "Уралец" и аллеей Дворца спорта. Посоветовавшись, мы решили, что спорить с чиновниками - это терять драгоценное время для приглашения людей и согласились на эту площадку", - сообщил Ивачев.

Он уточнил, что мероприятие состоится, в субботу, 10 февраля, на аллее Дворца спорта (8 Марта - Большакова) и начнется в 12 часов.

Напомним, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса телебашни.