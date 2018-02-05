В Челябинске отменен старт массовых забегов "Лыжни России" из-за нехватки снега

В Челябинске перенесли на неопределенный срок старт массовых забегов "Лыжни России" из-за недостаточного уровня снежного покрова, сообщили Накануне.RU пресс-службе минспорта.

Соревнования должны были пройти 10 февраля на территории ЧелГУ.

Теперь в Челябинске пройдут только спортивные забеги на дистанции 5 км среди юношей и девушек 2000 года и младше и 10 км среди мужчин и женщин 1999 года рождения и старше.

"Лыжня России" пройдет в 43 муниципальных образованиях, центральные старты запланированы в трех муниципалитетах.