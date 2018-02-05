Алексей Кокорин и Игорь Холманских обсудили развитие Зауралья

5 февраля губернатор Курганской области Алексей Кокорин и полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских встретились в Кургане - полпред приехал на празднование 75-летия Зауралья, которое регион отмечает сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководители обсудили итоги социально-экономического развития области в 2017 году и планы на 2018 год. Подводя итоги прошлого года, Алексей Кокорин подчеркнул, что три года подряд в Зауралье растет индекс промышленного производства.

"Сельское хозяйство работает по всем направлениям уверенно. Социальная ситуация стабильная. Отопительный период идет в штатном режиме", - отметил глава региона.

Тему подготовки к выборам 18 марта рассмотрели с точки зрения работы с обращениями граждан. По словам Холманских, по статистике до 80% россиян, нуждаются просто в разъяснении их прав. По его рекомендации подход к этому вопросу должен быть максимально профессиональным и действенным.

Алексей Кокорин отметил, что в Зауралье планируют активизировать разъяснительную работу.

"У нас в штатном режиме идут приемы граждан по личным вопросам. Сейчас по итогам 2017 года поставлена задача профильным руководителям во всех учреждениях социальной сферы во всех муниципальных образованиях совместно с органами местного самоуправления провести короткие совещания и ответить на все интересующие людей вопросы. Это касается в первую очередь сотрудников социальной сферы. Департаменты промышленности, транспорта, связи, агропромышленного комплекса аналогичные мероприятия должны проводить, в том числе по работникам внебюджетной сферы", - резюмировал губернатор.