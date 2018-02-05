Геннадий Тушнолобов приступил к обязанностям главы КСП Прикамья

Геннадий Тушнолобов вступил в должность председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, сообщает "Ъ".

В новой должности его представили коллективу КСП. Кто займет место Геннадия Тушнолобова в "Корпорации развития Пермского края" пока неизвестно. Ожидается, что этот вопрос будет решен на совете акционеров.

Как сообщало Накануне.RU кандидатура главы КСП была предложена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. 25 января на заседании регионального парламента депутаты поддержали это назначение. Проект приняли без доклада и вопросов. Воздержался только один депутат.

На этом же заседании депутаты внесли поправку в требования к председателю КСП, ранее для кандидата обязательным условием было наличие высшего экономического или юридического образования. Депутаты исключили это положение. Известно, что Геннадий Тушнолобов окончил Свердловский горный институт по специальности "Строительство подземных сооружений и шахт".