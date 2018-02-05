Навального вызвали к следователям для дачи объяснений по нападению на полицейских

Следственный комитет начал проверку по факту применения насилия к полицейским в центре Москвы. Для дачи объяснений вызван оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения.

"В рамках данной проверки Алексей Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Напомним, на акциях Навального, которые прошли в России в конце января, были задержаны 340 человек, в том числе и сам оппозиционер.