"Мы воспитываем пятую часть населения!" Многодетные потребовали для себя особый статус

в этот день
05.02.18
18:01
В Екб.20:01
Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост
Снегопад в Москве стал сильнейшим за 100 лет. ФОТОподборка
В сети появилось ВИДЕО последнего боя пилота Су-25 в Сирии
Главное
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

Тема дня
2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 338



Новости
05.02.2018 14:23 Мск (16:23 Екб)
общество | В России
"Мы воспитываем пятую часть населения!" Многодетные потребовали для себя особый статус
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

слава матери героине, плакат, СССР, многодетная семья (2017) | Фото: pandia.ru

В подавляющем большинстве российских регионов многодетных семей нет: в действующем законодательстве отсутствует такой термин, понятия "многодетная" и "малоимущая" считаются равнозначными. Эту ситуацию пора исправлять, так как это ущемляет права семей со средним достатком: родители в таких семьях вынуждены специально недорабатывать либо не выходить из декрета, дабы не лишиться социальных льгот. Еще сложнее в сложившейся ситуации живется многодетным матерям-одиночкам, ведь что бы они ни делали, они обречены остаться без детей. Проблему многодетных семей России обсудили сегодня в Общественной палате РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Анализ законодательной базы показал, что нормативные акты требуют проработки. Эксперты увидели, что нет ясного термина "многодетная семья". Мы наблюдаем смешение понятий многодетная и малоимущая семья, из-за этого могут ущемляться права семей среднего достатка", - заметил модератор дискуссии, председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности Александр Ткаченко.

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов добавил, что в каждом субъекте федерации – свои критерии многодетности. Чтобы составить оптимальную формулировку для определения многодетности, член Совфеда направил в регионы запросы.

"Запросы направлены во все субъекты, они содержат вопросы по существу льгот для многодетных и статистике многодетных, которые воспользовались льготами. Многодетные и малоимущие - не одно и то же, это ущемление прав семей среднего достатка! Это приравнивание нужно устранить. Важно разделить понятия малоимущей и многодетной семьи", - заявил сенатор.

Сегодня многодетным родителям приходится по нескольку раз обновлять документы, подтверждающие многодетность. Это создает им дополнительные трудности, отметил Кутепов.

Общественная палата Российской Федерации, ОП РФ(2017)|Фото: molod86.ru

Мать шестерых детей Марина Семенова сообщила о 100-процентной привязке многодетных семей к малоимущим. Это приводит к тому, что семьи стараются не выбиваться из категории малоимущих, чтобы не терять льготы.

"В результате папа не дорабатывает, а мама не выходит на работу, только потому что они лишатся льгот, а это все-таки бесплатный проезд (только детям до семи лет и то не во всех регионах), бесплатное питание в школах. Я проживаю в Подмосковье. Для того, чтобы мне, маме шестерых детей, съездить в Москву в бесплатный зоопарк, мне необходимо потратить около 2 тыс. на проезд только, я уже молчу про питание. Вроде бы услуга и бесплатна, но, с другой стороны, 2 тыс. руб. для меня деньги. Я уже молчу про отдых на юге, это закрытая тема. Мы отправляем детей в лагеря, которые предоставляются соцзащитой, а это отрыв детей от семей", - рассказала многодетная мать.

"Нас 6%, а воспитываем мы пятую часть страны. Обозначьте, что мы есть в стране, что мы привилегированная часть населения, мы многодетные родители! Дайте нам статус, удостоверение, чтобы мы с высоко поднятой головой говорили, что мы многодетные!" – высказалась Марина Семенова.

Руководитель некоммерческого благотворительного фонда, член ОП РФ Сергей Рудов признался, что, будучи многодетным отцом, всего раз в жизни решил воспользоваться своими правами, но попытка оказалась неудачной.

"Единственный раз в жизни я применил свои права в московском зоопарке, и то меня допытавали возраст детей. Создаются искусственные препоны для многодетных. Считаю, что эту региональную чиновничью возню нужно убирать", - рассказал Рудов.

Участники обсуждения обратили внимание на важный аспект: из-за отношения чиновников к многодетным семьям, последние вынуждены обращаться в НКО, опасаясь "ювенальных мер".

"Госслужащие нелояльны к таким семьям! Поэтому семьи не идут в госучреждения – боятся, что заберут их детей. Медицинские работники унижают и оскорбляют таких родителей. Потом эти родители идут в НКО. Нужно разработать какую-нибудь методичку для сотрудников отдела соцзащиты, которые должны быть поддержкой многодетных семей", - добавила Евгения Кичигина.

В этой ситуации многодетные матери – одиночки и вовсе обречены остаться без детей, подчеркнула член комиссии ОП РФ по поддержке семьи Элина Жгутова.

"Если мать-одиночка идет на работу, тогда дети остаются без надзором, а потом попадают в приют. Если она не идет на работу, а сидит дома с детьми, то тогда она считает малоимущей, и тоже дети попадают в приют. Она обречена! Это геноцид одиноких матерей. Таким семьям нужна опека, а у них отнимают детей", - заявила Элина Жгутова.

Участники обсуждения пришли к выводу, что, поскольку количество многодетных семей в России будет расти, пора обозначить их на законодательном уровне и снабдить соответствующими удостоверениями.

Многодетная семья, дети, руки, детство, детский сад(2016)|Фото:vielfalt-bewegt-frankfurt.de

Другие новости по темам: многодетная семья, малоимущая семья, оп рф, льготы, ювенальная юстиция
05.02.2018 14:23 Мск | Москва | Анна Смирнова
16:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Мы воспитываем пятую часть населения!" Многодетные потребовали для себя особый статус
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+