"Мы воспитываем пятую часть населения!" Многодетные потребовали для себя особый статус

В подавляющем большинстве российских регионов многодетных семей нет: в действующем законодательстве отсутствует такой термин, понятия "многодетная" и "малоимущая" считаются равнозначными. Эту ситуацию пора исправлять, так как это ущемляет права семей со средним достатком: родители в таких семьях вынуждены специально недорабатывать либо не выходить из декрета, дабы не лишиться социальных льгот. Еще сложнее в сложившейся ситуации живется многодетным матерям-одиночкам, ведь что бы они ни делали, они обречены остаться без детей. Проблему многодетных семей России обсудили сегодня в Общественной палате РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Анализ законодательной базы показал, что нормативные акты требуют проработки. Эксперты увидели, что нет ясного термина "многодетная семья". Мы наблюдаем смешение понятий многодетная и малоимущая семья, из-за этого могут ущемляться права семей среднего достатка", - заметил модератор дискуссии, председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности Александр Ткаченко.

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов добавил, что в каждом субъекте федерации – свои критерии многодетности. Чтобы составить оптимальную формулировку для определения многодетности, член Совфеда направил в регионы запросы.

"Запросы направлены во все субъекты, они содержат вопросы по существу льгот для многодетных и статистике многодетных, которые воспользовались льготами. Многодетные и малоимущие - не одно и то же, это ущемление прав семей среднего достатка! Это приравнивание нужно устранить. Важно разделить понятия малоимущей и многодетной семьи", - заявил сенатор.

Сегодня многодетным родителям приходится по нескольку раз обновлять документы, подтверждающие многодетность. Это создает им дополнительные трудности, отметил Кутепов.

Мать шестерых детей Марина Семенова сообщила о 100-процентной привязке многодетных семей к малоимущим. Это приводит к тому, что семьи стараются не выбиваться из категории малоимущих, чтобы не терять льготы.

"В результате папа не дорабатывает, а мама не выходит на работу, только потому что они лишатся льгот, а это все-таки бесплатный проезд (только детям до семи лет и то не во всех регионах), бесплатное питание в школах. Я проживаю в Подмосковье. Для того, чтобы мне, маме шестерых детей, съездить в Москву в бесплатный зоопарк, мне необходимо потратить около 2 тыс. на проезд только, я уже молчу про питание. Вроде бы услуга и бесплатна, но, с другой стороны, 2 тыс. руб. для меня деньги. Я уже молчу про отдых на юге, это закрытая тема. Мы отправляем детей в лагеря, которые предоставляются соцзащитой, а это отрыв детей от семей", - рассказала многодетная мать.

"Нас 6%, а воспитываем мы пятую часть страны. Обозначьте, что мы есть в стране, что мы привилегированная часть населения, мы многодетные родители! Дайте нам статус, удостоверение, чтобы мы с высоко поднятой головой говорили, что мы многодетные!" – высказалась Марина Семенова.

Руководитель некоммерческого благотворительного фонда, член ОП РФ Сергей Рудов признался, что, будучи многодетным отцом, всего раз в жизни решил воспользоваться своими правами, но попытка оказалась неудачной.

"Единственный раз в жизни я применил свои права в московском зоопарке, и то меня допытавали возраст детей. Создаются искусственные препоны для многодетных. Считаю, что эту региональную чиновничью возню нужно убирать", - рассказал Рудов.

Участники обсуждения обратили внимание на важный аспект: из-за отношения чиновников к многодетным семьям, последние вынуждены обращаться в НКО, опасаясь "ювенальных мер".

"Госслужащие нелояльны к таким семьям! Поэтому семьи не идут в госучреждения – боятся, что заберут их детей. Медицинские работники унижают и оскорбляют таких родителей. Потом эти родители идут в НКО. Нужно разработать какую-нибудь методичку для сотрудников отдела соцзащиты, которые должны быть поддержкой многодетных семей", - добавила Евгения Кичигина.

В этой ситуации многодетные матери – одиночки и вовсе обречены остаться без детей, подчеркнула член комиссии ОП РФ по поддержке семьи Элина Жгутова.

"Если мать-одиночка идет на работу, тогда дети остаются без надзором, а потом попадают в приют. Если она не идет на работу, а сидит дома с детьми, то тогда она считает малоимущей, и тоже дети попадают в приют. Она обречена! Это геноцид одиноких матерей. Таким семьям нужна опека, а у них отнимают детей", - заявила Элина Жгутова.

Участники обсуждения пришли к выводу, что, поскольку количество многодетных семей в России будет расти, пора обозначить их на законодательном уровне и снабдить соответствующими удостоверениями.