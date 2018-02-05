Чиновники правительства Дагестана попались на хищении средств соцпрограмм. Изъят золотой пистолет ТТ, "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова

Следственный комитет раскрыл подробности следственных действий, связанных с верхушкой правительства Дагестана, о которых ранее сообщали СМИ. Чиновники задержаны по подозрению в хищении средств соцпрограмм, по местам жительства проведены обыски, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

"Следователями была установлена причастность кхищению врио председателя правительства республики Дагестан Абдусамада Гамидова, его заместителей (также в статусе врио) Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сегодня при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые лица задержаны, по месту их жительства проведены обыски.

В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона (ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество).

В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.