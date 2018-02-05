Независимый экологический аудит на ЧМК и "Мечел-кокс" начнется в марте

Независимый экологический аудит на челябинских предприятиях Группы "Мечел" начнется в марте. Об этом стало известно на заседании рабочей группы, которая занимается подготовкой соглашения между региональным правительством и ПАО "Мечел", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Техническое задание для независимого экологического аудита будет закончено в феврале, и уже в марте начнется аудит на ПАО "ЧМК" и ООО "Мечел-Кокс".

По словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, разработкой технического задания занимаются ПАО "Мечел", региональное управление Росприроднадзора и Общественная палата Челябинской области. Все требования для независимой экологической проверки предприятий будут сформированы до 20 февраля.

"Сегодня на заседании генеральный директор Олег Коржов представил реальную ситуацию о выбросах, подтверждённую министерством экологии Челябинской области и региональным Росприроднадзором. Не готов сказать, что это нас удовлетворяет, но работа по сокращению ведется, в 2,5 раза уменьшилось количество выбросов по сравнению с 90-ми годами", – отметил Руслан Гаттаров.

Соглашение между областным правительством и "Мечел" станет пилотным, на основе которого будут разрабатываться аналогичные документы с промышленниками Южного Урала.

Планируется, что на определенные работы в рамках независимого экологического аудита будут привлечены специалисты из ведущих вузов области.