Югорский бухгалтер получила два года колонии: украла у предприятия пять миллионов

В Сургуте бухгалтер одного из местных предприятий наказана за присвоение крупной суммы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.
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По данным следствия, преступления сургутянка воровала с февраля 2012 по июнь 2016 гг. Она каждый месяц завышала свою зарплату. Это позволило ей незаконно обогатиться на 5 млн руб.
Суд наказал ее двумя годами колонии общего режима. Ущерб полностью возмещен.