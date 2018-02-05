В Перми после ЧС в Горнозаводском районе провели учения по ликвидации аварии на сетях теплоснабжения

После ЧП в Горнозаводском районе сотрудники пермского городского управления гражданской защиты и ПАО "Т Плюс" провели совместную тренировку по ликвидации ЧС на системах теплоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

"По легенде, в результате аварии произошло отключение электроснабжения котельной и насосной станции в поселке Новые Ляды. В ходе тренировки были отработаны вопросы информационного обмена, организация взаимодействия оперативной группы КЧС с силами и средствами городской службы гражданской защиты теплоснабжения, привлечения резервов материальных средств, проверка готовности персонала к действиям в условиях аварийных ситуаций и низких температур", сообщили вмэрии.

Напомним, 22 января глава Горнозаводского района ввел в Сарановском поселении режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что из-за действий сотрудников шахты "Рудная", а также двух электросетевых компаний, "Парма" и "Рост", жизни и здоровью жителей поселка угрожала опасность. Расследование продолжается. Ранее губернатор Максим Решетников поручил министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также потренировать глав муниципальных районов, поселений по действиям при ЧС. В Саранах режим ЧС был снят в ночь на 27 января.