Майор Роман Филипов, пилот сбитого в Сирии Су-25, посмертно представлен к званию Героя России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что майор был опытным летчиком, а на его счету - десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению террористов.

Известно, что Филипов родился в Воронеже и учился в местной школе, но его военная служба и судьба накрепко были связаны с Владивостоком и Приморьем.

Напомним, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.