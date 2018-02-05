Глава поселка в Новосибирской области ушел в отставку после того, как двое детей утонули в забытой коммунальщиками яме

Глава поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев ушел в отставку после того, как двое детей утонули в яме, забытой коммунальными службами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"С 5 февраля прекращены полномочия главы рабочего посёлка Колывань Колыванского района Алексея Дорофеева в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Колыванский район сегодня направлена рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации на территории, созданная по поручению врио главы Новосибирской области Андрея Травникова. Им поставлена задача в кратчайшие сроки дать профессиональную оценку произошедшей трагедии в рабочем поселке Колывань и оказать всю необходимую помощь пострадавшей семье.

Как сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Новосибирской области, по факту гибели двух детей 6-ти и 11-ти лет в рабочем поселке Колывань ранее возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Так, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по улице Советской сотрудники МУП "Коммунальное хозяйство" при проведении ремонтных работ вырыли яму глубиной не менее трех метров с целью устранения неполадок водопровода. "После ремонтно-восстановительных работ сотрудники предприятия яму не закопали. Дальнейшие работы до 2 февраля 2018 года не проводились. В течение длительного времени яма, заполненная водой, не была должным образом огорожена. В результате вечером 2 февраля 2018 года два брата упали в эту яму и погибли", - говорится в сообщении.

В рамках расследования дела задержан и арестован 44-летний директор "Коммунального хозяйства".